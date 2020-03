மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் கொரோனா வார்டில் அனுமதி + "||" + Erode Belonging to the isolated area Permission to Corona Ward

ஈரோட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் கொரோனா வார்டில் அனுமதி