மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரசை பரவசெய்யும் செயலில் ஈடுபடுவோருக்கு 2 ஆண்டு சிறை - கலெக்டர் அன்புசெல்வன் எச்சரிக்கை + "||" + The corona virus For those who are actively engaged in euphoria 2 years in prison

கொரோனா வைரசை பரவசெய்யும் செயலில் ஈடுபடுவோருக்கு 2 ஆண்டு சிறை - கலெக்டர் அன்புசெல்வன் எச்சரிக்கை