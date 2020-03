மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால் தூத்துக்குடி வெறிச்சோடியது; மக்கள் வீடுகளில் முடங்கினர் + "||" + Thoothukudi was fired by curfew People were paralyzed in their homes

ஊரடங்கு உத்தரவால் தூத்துக்குடி வெறிச்சோடியது; மக்கள் வீடுகளில் முடங்கினர்