மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் கடைகள் அடைப்பு; தென்காசியில் சாலைகள் வெறிச்சோடின - போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Stores shut down due to curfew Roads in Tenkasi Vericcotina

ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் கடைகள் அடைப்பு; தென்காசியில் சாலைகள் வெறிச்சோடின - போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு