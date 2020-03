மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்தது: பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கினர் - பஸ், லாரி ஓடவில்லை; கடைகள் அடைப்பு + "||" + The curfew in the district went into effect: The civilians were left homeless

மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்தது: பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கினர் - பஸ், லாரி ஓடவில்லை; கடைகள் அடைப்பு