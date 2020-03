மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்துக்கு வெளிநாடு-மாநிலங்களில் இருந்து வந்த 381 பேர் தீவிர கண்காணிப்பு - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Foreign to the District - Coming from the States 381 intensive surveillance

மாவட்டத்துக்கு வெளிநாடு-மாநிலங்களில் இருந்து வந்த 381 பேர் தீவிர கண்காணிப்பு - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல்