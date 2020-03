மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு மக்கள் தனித்து இருந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வேண்டுகோள் + "||" + For coronavirus prevention People need to cooperate from the standpoint Request of Minister Kadambur Raju

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு மக்கள் தனித்து இருந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும் - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வேண்டுகோள்