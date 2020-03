மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் - பிரதமர் மோடிக்கு டி.கே.சிவக்குமார் கோரிக்கை + "||" + Controlling corona spread To consult All parties should convene the meeting DK Sivakumar demands PM Modi

கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் - பிரதமர் மோடிக்கு டி.கே.சிவக்குமார் கோரிக்கை