மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை - மாநில அரசுக்கு, சித்தராமையா வேண்டுகோள் + "||" + In Karnataka Curfew Action to be fully implemented Siddaramaiah appeal to the State Government

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை - மாநில அரசுக்கு, சித்தராமையா வேண்டுகோள்