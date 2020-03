மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் அதிகம் கூடுவதை தவிர்க்கும் வகையில் வானகரம் மீன் மார்க்கெட் நாளை முதல் 2 நாட்கள் மூடப்படுகிறது + "||" + To avoid overcrowding Vanakaram Fish Market From tomorrow Closes for 2 days

