மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவை மீறி சாலையில் வந்த 3 கார்கள், 50 மோட்டார் சைக்கிள்கள் பறிமுதல் - போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + 144 came on the road in violation of injunction 3 cars, 50 motorcycles confiscated - Police action

144 தடை உத்தரவை மீறி சாலையில் வந்த 3 கார்கள், 50 மோட்டார் சைக்கிள்கள் பறிமுதல் - போலீசார் நடவடிக்கை