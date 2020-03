மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்கள் வெளியே நடமாடினால் கட்டாய தனிமைப்படுத்தும் முகாம்களில் அடைக்கப்படுவார்கள் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஸ்ரீநாத் எச்சரிக்கை + "||" + People from abroad Forced isolation when walking outside They will be confined to shelters

