மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா வைரஸ் தனி வார்டுகளை வேறு பகுதிக்கு மாற்றக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + In the Government Hospital Separate wards of the corona virus Public struggle to relocate elsewhere

அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா வைரஸ் தனி வார்டுகளை வேறு பகுதிக்கு மாற்றக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம்