மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய சிறைகளில் இருந்து 11 ஆயிரம் கைதிகளை விடுவிக்க உத்தரவு - கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + From the Maratha jails Order to release 11 thousand prisoners

மராட்டிய சிறைகளில் இருந்து 11 ஆயிரம் கைதிகளை விடுவிக்க உத்தரவு - கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை