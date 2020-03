மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தீயணைப்புத்துறை வாகனம் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி + "||" + At Krishnagiri Government Hospital By the fire department vehicle Antiseptic spraying work

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தீயணைப்புத்துறை வாகனம் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி