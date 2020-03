மாவட்ட செய்திகள்

தங்கள் கிராம மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முக கவசம் தைத்து இலவசமாக வழங்கி வரும் தையல் தொழிலாளர்கள்

To create awareness among their villagers Face shield stitch will be offered for free Sewing workers

