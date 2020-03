மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஏழைகள், சாலையோரம் வசிப்பவர்களுக்கு உணவு வழங்க ஏற்பாடு - மாநகராட்சி ஆணையாளர் தகவல் + "||" + Tuticorin For the poor, roadside residents Arrange to provide food Municipal Commissioner Information

தூத்துக்குடியில் ஏழைகள், சாலையோரம் வசிப்பவர்களுக்கு உணவு வழங்க ஏற்பாடு - மாநகராட்சி ஆணையாளர் தகவல்