மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்ல முறைகேடாக அனுமதி: போலீஸ் உதவி கமிஷனர் ஆயுதப்படை பிரிவுக்கு மாற்றம் - மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு + "||" + Illegal access to outside districts Assistant Commissioner of Police Transition to the Armed Forces Division Municipal police commissioner orders

வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்ல முறைகேடாக அனுமதி: போலீஸ் உதவி கமிஷனர் ஆயுதப்படை பிரிவுக்கு மாற்றம் - மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு