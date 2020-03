மாவட்ட செய்திகள்

பெரிய மார்க்கெட் இன்று முதல் மூடப்படுகிறது: புதிய பஸ் நிலையத்தில் காய்கறி விற்பனைக்கு ஏற்பாடு - நாராயணசாமி அறிவிப்பு + "||" + Big Market closes from today: At the new bus station Organizing Vegetable Sales

பெரிய மார்க்கெட் இன்று முதல் மூடப்படுகிறது: புதிய பஸ் நிலையத்தில் காய்கறி விற்பனைக்கு ஏற்பாடு - நாராயணசாமி அறிவிப்பு