மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் விதிமுறைகளை பொது மக்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் ராஜலட்சுமி பேச்சு + "||" + Government regulations The general public is compulsory Follow Should Minister Rajalakshmi's speech

அரசின் விதிமுறைகளை பொது மக்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் ராஜலட்சுமி பேச்சு