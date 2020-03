மாவட்ட செய்திகள்

கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் - வாரிய அதிகாரிகள் ஏற்பாடு + "||" + Avoid congestion At specific intervals Distribution of drinking water to the public Organizing board officials

கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் - வாரிய அதிகாரிகள் ஏற்பாடு