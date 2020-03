மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு தீவிரமாக அமல்; துணைராணுவம் இன்று வருகை - ஒத்துழைப்பு கொடுக்க பொதுமக்களுக்கு எடியூரப்பா வேண்டுகோள் + "||" + Curfew in Karnataka is active Paramilitary Visit today To the public to cooperate The request of Yeddyurappa

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு தீவிரமாக அமல்; துணைராணுவம் இன்று வருகை - ஒத்துழைப்பு கொடுக்க பொதுமக்களுக்கு எடியூரப்பா வேண்டுகோள்