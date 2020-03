மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் இதுவரை கொரோனா வைரசால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை - அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + So far in the district No one infected with coronavirus - Interview with Minister Thangamani

மாவட்டத்தில் இதுவரை கொரோனா வைரசால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை - அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி