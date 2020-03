மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில், கொரோனா சிறப்பு வார்டுக்கு கூடுதல் படுக்கைகள் வருகை + "||" + To the Corona Special Ward, in Kallakurichi Visit extra beds

