மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர் அருகே, திருமணமான 6 மாதங்களில் புதுப்பெண் தீக்குளித்து தற்கொலை - உதவி கலெக்டர் விசாரணை + "||" + Pity near Attur: At 6 months of marriage New girl Suicide by fire - Assistant Collector's Inquir

ஆத்தூர் அருகே, திருமணமான 6 மாதங்களில் புதுப்பெண் தீக்குளித்து தற்கொலை - உதவி கலெக்டர் விசாரணை