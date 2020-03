மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகு மூலம் கேரளாவில் மீன்பிடித்துவிட்டு பாம்பன் வந்த 8 மீனவர்கள்; 4 ஆயிரம் கிலோ மீன்களை விற்க அனுமதி + "||" + 8 fishermen who came to Pamban after fishing in Kerala by deep sea fishing boat; Permission to sell 4 thousand kg of fish

ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகு மூலம் கேரளாவில் மீன்பிடித்துவிட்டு பாம்பன் வந்த 8 மீனவர்கள்; 4 ஆயிரம் கிலோ மீன்களை விற்க அனுமதி