மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில், விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாததால் காய்கறிகள் தேக்கம் - சிறு விவசாயிகள் அவதி + "||" + In Ooty, because it cannot be transported for sale Vegetable Stagnation - Small Farmers

ஊட்டியில், விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாததால் காய்கறிகள் தேக்கம் - சிறு விவசாயிகள் அவதி