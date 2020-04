மாவட்ட செய்திகள்

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே, நோயுடன் போராடிய பெண் யானை சாவு - வயிற்றுக்குள் இருந்த குட்டியும் இறந்த பரிதாபம் + "||" + Near Thekkanikottai, Female elephant struggled with illness and death

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே, நோயுடன் போராடிய பெண் யானை சாவு - வயிற்றுக்குள் இருந்த குட்டியும் இறந்த பரிதாபம்