மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவுகிறது: தேவையில்லாமல் வீட்டில் இருந்து யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் - போலீஸ் துணை கமிஷனர் அறிவுரை