மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் தினமும் வெளியில் வரக்கூடாது - பொதுமக்களுக்கு போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + 144 as the injunction is in force Don't come out everyday - Superintendent of Police alerts the public

144 தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் தினமும் வெளியில் வரக்கூடாது - பொதுமக்களுக்கு போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை