மாவட்ட செய்திகள்

மீன், காய்கறி, இறைச்சி வாங்கும் இடங்களில் 100 சதவீதம் சமூக விலகலை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் - சென்னை கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Where to buy fish, vegetables and meat 100 percent social exclusion Chennai Collector's order

மீன், காய்கறி, இறைச்சி வாங்கும் இடங்களில் 100 சதவீதம் சமூக விலகலை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் - சென்னை கலெக்டர் உத்தரவு