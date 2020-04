மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பிரச்சினையால் நிதி நெருக்கடி; அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2 தவணையாக வழங்கப்படும் - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Financial crisis due to Corona issue; Salaries of civil servants 2 will be paid in installments Announcement of First-Minister Uttav Thackeray

