மாவட்ட செய்திகள்

குடிசை பகுதி மக்களுக்கு இலவச பால் வெளிமாநிலங்களுக்கு விளைபொருட்களை கொண்டு செல்ல தடை இல்லை - எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Free milk for the cottage area residents There is no prohibition on transporting produce to outer regions Yeddyurappa Announcement

குடிசை பகுதி மக்களுக்கு இலவச பால் வெளிமாநிலங்களுக்கு விளைபொருட்களை கொண்டு செல்ல தடை இல்லை - எடியூரப்பா அறிவிப்பு