மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசியில் இருந்து அரியலூர் வழியாக குத்தாலத்திற்கு 400 கி.மீ. தூரம் நடந்து வரும் கட்டிட தொழிலாளர்கள் + "||" + From Avinasi via Ariyalur 400 km to lease. Distance Ongoing building workers

அவினாசியில் இருந்து அரியலூர் வழியாக குத்தாலத்திற்கு 400 கி.மீ. தூரம் நடந்து வரும் கட்டிட தொழிலாளர்கள்