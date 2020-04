மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில், டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்ற 50 பேர் தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + To prevent the spread of coronavirus, 50 people attended the Delhi conference Admission to Tanjore Government Hospital

