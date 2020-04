மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவு முடியும் வரை பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி அறிவுறுத்தல் + "||" + 144 until the injunction can be completed Don't come out in public - Minister KC Veeramani instructed

144 தடை உத்தரவு முடியும் வரை பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி அறிவுறுத்தல்