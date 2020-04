மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்ற 5 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி: பழனி பகுதியில் 4 ஆயிரம் வீடுகளில் சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு + "||" + Participated in Delhi Conference 5 hospital admissions: Health sector survey of 4 thousand houses in Palani area

டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்ற 5 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி: பழனி பகுதியில் 4 ஆயிரம் வீடுகளில் சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு