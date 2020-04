மாவட்ட செய்திகள்

மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு 6-ந்தேதி அனைத்து இறைச்சி கடைகளையும் மூட வேண்டும் - மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு + "||" + In front of Mahavir Jayanthi On 6 Close all meat shops Municipal commissioner directive

மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு 6-ந்தேதி அனைத்து இறைச்சி கடைகளையும் மூட வேண்டும் - மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு