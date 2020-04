மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் காய்கறிகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை - வியாபாரிகளுக்கு மந்திரிகள் எச்சரிக்கை + "||" + In Karnataka If vegetables are sold at extra cost Heavy action Ministers warn to traders

கர்நாடகத்தில் காய்கறிகளை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை - வியாபாரிகளுக்கு மந்திரிகள் எச்சரிக்கை