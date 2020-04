மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்களில் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த மேலும் 6 பேருக்கு கொரோனா - கள்ளக்குறிச்சியில் 2 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Among those returning to the Delhi convention Corona for 6 more people from Villupuram

டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்களில் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த மேலும் 6 பேருக்கு கொரோனா - கள்ளக்குறிச்சியில் 2 பேருக்கு தொற்று உறுதி