மாவட்ட செய்திகள்

தடையை மீறி வெளியே சென்றவர்களிடம் இருந்து ஒரே நாளில் 400 வாகனங்கள் பறிமுதல் - போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + From those who went outside the barrier 400 vehicles confiscated overnight Police Action

தடையை மீறி வெளியே சென்றவர்களிடம் இருந்து ஒரே நாளில் 400 வாகனங்கள் பறிமுதல் - போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை