மாவட்ட செய்திகள்

3 பேர் டெல்லி சென்று வந்ததால் சத்தியில், 5,150 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + In Satyam, 5,150 people were isolated as 3 people went to Delhi

3 பேர் டெல்லி சென்று வந்ததால் சத்தியில், 5,150 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்