மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் அட்டை இல்லாத வெளிமாநிலத்தினருக்கும் உணவு தானியங்கள் -முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Lack of ration card To the outside state Food Grains - First - Minister Yeddyurappa Announced

ரேஷன் அட்டை இல்லாத வெளிமாநிலத்தினருக்கும் உணவு தானியங்கள் -முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு