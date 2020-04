மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல் நிலை நன்றாக உள்ளது - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Thiruvannamalai district, Of those infected with the corona virus The physical condition is fine

