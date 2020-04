மாவட்ட செய்திகள்

ஆசாரிபள்ளம் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் - அடுத்தவாரம் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது + "||" + At the Asaripallam Hospital Corona Testing Center - Comes into use next week

ஆசாரிபள்ளம் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் - அடுத்தவாரம் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது