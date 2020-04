மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால் மதுக்கடைகள் மூடல்: வனப்பகுதியில் சாராயம் காய்ச்சிய மர்ம நபர்கள் - பானைகளை அடித்து உடைத்து போலீசார் அழித்தனர் + "||" + Closure of barracks by curfew: Mysterious people who drank liquor in the wilderness

ஊரடங்கு உத்தரவால் மதுக்கடைகள் மூடல்: வனப்பகுதியில் சாராயம் காய்ச்சிய மர்ம நபர்கள் - பானைகளை அடித்து உடைத்து போலீசார் அழித்தனர்