மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் பொதுமக்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் பரிசு பொருட்கள் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேட்டி + "||" + Adhere to the social gap Shake to the public in the manner of gifts - Interview with Minister Dindigul Srinivasan

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் பொதுமக்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் பரிசு பொருட்கள் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேட்டி