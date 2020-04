மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி மாநாட்டுக்கு சென்று திரும்பியவர்களில் மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா உறுதி - விருத்தாசலம், வடலூரை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + Go to Delhi Convention More on those who returned Corona confirmed to 5 - They belong to Vrathalsalam, Vadalur

