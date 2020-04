மாவட்ட செய்திகள்

சுவாமிமலை அருகே, 100 பேருக்கு 10 கிலோ அரிசி - அமைச்சர் துரைக்கண்ணு வழங்கினார் + "||" + Near Swamimalai, 10 kg of rice per 100 people - The Minister offered Duraikkannu

சுவாமிமலை அருகே, 100 பேருக்கு 10 கிலோ அரிசி - அமைச்சர் துரைக்கண்ணு வழங்கினார்