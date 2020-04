மாவட்ட செய்திகள்

கோவை ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்துடன் பெண் டாக்டர் உள்பட மேலும் 27 பேர் அனுமதி + "||" + In Coimbatore hospitals Corona infection with suspicion A further 27 people, including a female doctor, were allowed

கோவை ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்துடன் பெண் டாக்டர் உள்பட மேலும் 27 பேர் அனுமதி